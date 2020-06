Elis : Réaménagement de son covenant bancaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir obtenu, à sa demande, un réaménagement (waiver) de son covenant bancaire pour les tests du 31 décembre 2020 et du 30 juin 2021.



' Ceci s'inscrit dans le prolongement de l'annonce faite par le Groupe le 31 mars dernier concernant l'obtention d'un waiver du covenant bancaire pour le test du 30 juin 2020, afin de pouvoir absorber au mieux les effets de la crise du Covid-19 ' indique le groupe.



Ce nouveau réaménagement concerne, d'une part, les deux lignes de crédit renouvelable souscrites auprès d'un pool de banques françaises et européennes relationnelles et, d'autre part, le placement privé de type USPP souscrit auprès d'un pool d'investisseurs américains emmené par Barings.



Le Groupe n'a aucune échéance de dette significative avant 2023, et dispose aujourd'hui de près de 1,1 milliard d'euros de liquidité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok