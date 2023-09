Elis : Objectifs de réduction des GES d'ici 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de blanchisserie industrielle Elis dévoile sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, dont une réduction de 47,5% en valeur absolue de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019.



Il vise aussi à réduire de 28% en valeur absolue celles du scope 3 issues de l'achat de biens et services, des carburants et de l'énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus.



Ces objectifs, approuvés par la SBTi, sont alignés avec les Accords de Paris de 2015, et visent à contribuer à limiter l'augmentation de température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels pour les scopes 1 et 2, et nettement en dessous de 2°C pour le scope 3.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.