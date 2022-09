Elis : Moody's relève la note de crédit

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's Investors Service a relevé mardi la note de crédit attribuée à Elis de 'Ba2' à 'Ba1' en l'assortissant d'une perspective 'stable', contre 'positive' jusqu'à présent



Dans un communiqué, Moody's justifie sa décision par la perspective d'une poursuite de l'amélioration du marché de l'hôtellerie et des solides performances de l'entreprise, selon elle habituée à contrecarrer les effets de l'inflation.



'Si nous nous attendons à ce que le groupe doive faire face à des conditions de marché plus compliquées au cours des 12 à 18 mois à venir, Elis est en mesure de réduire ses coûts, ses investissements et ses dividendes afin de limiter la dégradation de ses ratios financiers et de s'assurer du maintien d'un flux de trésorerie disponible positif', indique l'agence d'évaluation financière.



L'action Elis progresse actuellement de 0,8% à la Bourse de Paris, une hausse en ligne avec celle de l'indice SBF 120.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok