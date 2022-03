Elis : Hausse de 60% du résultat net courant en 2021

(CercleFinance.com) - Elis publie au titre de 2021 un résultat net courant en hausse de 60,4% à 222,7 millions d'euros, soit 0,97 euro par action, et une marge d'EBITDA en amélioration de 70 points de base à 34,5% pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,6% à 3,05 milliards (+7,4% en organique).



Le groupe de blanchisserie industrielle a l'intention de proposer à son AG du 19 mai la remise en place de la distribution d'un dividende de 0,37 euro par action au titre de l'exercice 2021, avec option de paiement en actions.



Pour 2022, Elis anticipe notamment un résultat net courant par action en augmentation de près de 40%, à environ 1,35 euro, une marge d'EBITDA de l'ordre de 33,5% et une croissance organique du chiffre d'affaires entre +13 et +15%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok