Elis : Finalisation d'une acquisition au Mexique

(CercleFinance.com) - Le blanchisseur industriel Elis annonce la finalisation de l'acquisition d'un 'groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain', l'autorité de la concurrence mexicaine ayant approuvé cette transaction annoncée le 9 mars dernier.



Le groupe racheté fournit principalement du linge plat et des vêtements de travail à des clients sur le marché de la santé. Il dispose de 11 sites de production, 12 centres de distribution ainsi que d'un atelier de confection, et emploie plus de 2.600 personnes.



Son chiffre d'affaires 2021 était de 85 millions d'euros (au taux de change de juin 2022) avec une marge d'EBITDA d'environ 38% et une marge d'EBIT d'environ 18%. Le montant initial de l'investissement équivaut à un multiple de cinq fois l'EBITDA 2021.



