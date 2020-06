Elis : Dégradé par un analyste, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Elis accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris après une dégradation de recommandation de Credit Suisse.



Le bureau d'études a ramené son opinion sur le spécialiste de la blanchisserie industrielle de 'surperformance' à 'sous-performance', évoquant son endettement élevé ainsi que son exposition au secteur du voyage et des loisirs, deux facteurs susceptibles de peser sur la valorisation du groupe durant la crise.



Le titre du fournisseur de services de location et d'entretien de linge, de vêtements de travail et d'équipements cède actuellement 3,9% alors que le SBF 120 perd moins de 0,5%.



