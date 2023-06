Elis : Bpifrance Investissement sous les 5% de capital

(CercleFinance.com) - Bpifrance Investissement, agissant pour le compte de la société de libre partenariat LAC I SLP dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 juin 2023, le seuil de 5% du capital de la société Elis et détenir, pour le compte de LAC I SLP, 4,96% du capital et 4,17% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions composant le capital de la société Elis consécutive au paiement du dividende en actions nouvelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok