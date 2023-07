Elis : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Elis gagne près de 4% sur fond de propos favorables de Bank of America, qui a ajouté le titre du groupe de blanchisserie industrielle à sa liste 'SMID Cap Europe Best Ideas' avec un nouvel objectif de cours de 23 euros.



Il souligne que le titre se négocie de 25 à 30% en dessous des multiples de milieu de cycle 'malgré une forte dynamique à court terme et des révisions positives du BPA' (BoA se disant 5 à 8% au-dessus des consensus) et une meilleure croissance organique à moyen terme.



