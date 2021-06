Elis : Augmentation de capital réservée aux salariés réalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elis annonce que plus de 6% de ses salariés, établis dans 17 pays, ont fait le choix de participer à l'augmentation de capital réservée, deuxième opération de ce type dans l'histoire du groupe, pour une souscription globale de près de 10,6 millions d'euros.



Elle permettait aux salariés d'investir dans l'action Elis à un prix unitaire de 10,46 euros correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action entre le 7 avril et le 4 mai décotée de 30%, et en bénéficiant d'un abondement d'Elis.



Les souscriptions reçues se sont traduites par l'émission, le 29 juin, de 1.061.303 actions nouvelles représentant 0,48% du capital. Les actions créées, qui portent jouissance au 1er janvier 2021, ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour.



