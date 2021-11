Elis : Acquisition d'une société danoise de pest control

(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de Chrisal Skadedyrsservice, société danoise de pest control qui emploie 15 employés et couvre l'intégralité du pays, avec une présence marquée dans le Jutland. Elle sera consolidée dans ses comptes à partir du 1er décembre



'Le chiffre d'affaires 2021 devrait être d'environ trois millions d'euros avec une très bonne rentabilité. La management actuel restera en place et contribuera à accélérer le développement de l'activité dans le pays', ajoute le groupe de blanchisserie industrielle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel