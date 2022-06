Elis : 60% du dividende 2021 payé en actions

(CercleFinance.com) - Le blanchisseur industriel Elis annonce qu'à la clôture de la période d'option, qui était ouverte du 27 mai au 10 juin inclus, 60,02% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende au titre de l'exercice 2021.



En conséquence, 3.842.846 actions nouvelles seront émises à un prix unitaire de 12,96 euros, représentant 1,7% du capital sur la base du capital social existant au 31 mai 2022 et une soulte de 220,26 euros sera versée en complément.



Le règlement et la livraison des actions ainsi que leur admission sur Euronext Paris interviendront le 16 juin. Ces actions porteront jouissance immédiate et seront assimilées aux actions Elis existantes.



Le montant du dividende au titre de 2021 à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions s'élève à près de 33,2 millions d'euros (hors commissions) et sera payé à compter du 16 juin.



