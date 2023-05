Elior : Les collectivités locales freinent sur les hausses de tarifs d'Elior pour leurs cantines

(BFM Bourse) - Le groupe spécialisé dans la restauration collective a revu à la baisse ses prévisions de marge pour l'ensemble de son exercice décalé 2022/2023. Avec l'inflation, les renégociations de contrats sont plus difficiles. Elior est lourdement sanctionné à la Bourse de Paris.

Journée cauchemardesque pour Elior. Le titre du spécialiste de la restauration chute lourdement dans le sillage de l'annonce d'un abaissement de ses perspectives de marge pour son exercice décalé 2022/2023.

A la Bourse de Paris, le dossier accuse la plus forte baisse du SBF 120, et plonge encore de 19% à 3 euros vers 11h50, après avoir vu sa cotation suspendue dans les premiers échanges. Les résultats livrés par la société spécialisée dans la restauration collective pour l’ensemble du premier semestre clos en mars apportent pourtant quelques éléments de satisfaction.

Entre octobre et mars, la dynamique commerciale est restée bien orientée. Sur la période, les revenus ont progressé de 10,7% sur un an à 2,47 milliards d’euros avec une croissance organique - c'est-à-dire hors variation de changes et de périmètre- de 14,1%. Le chiffre d'affaires sur la période est ressorti "légèrement supérieur aux attentes", pointe Stifel dans sa dernière note consacrée à Elior.

Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique s'est inscrite à 16,5% et là aussi elle surprend favorablement Stifel. Selon un consensus cité par le bureau d'études, les analystes tablaient sur une croissance organique de 12,9%. Stifel note que la croissance d'Elior est en "accélération" par rapport au premier trimestre (11,7%) et rappelle qu'elle provient "à la fois de la France et de l'international".

Hausses de prix et gains d'efficacité

Un peu plus bas dans les comptes, Elior a enregistré sur l’ensemble du premier semestre 2022/2023, un résultat opérationnel courant retraité (Ebita ajusté) de 41 millions d'euros, soit une nette amélioration par rapport à la perte de 16 millions d'euros accusée sur la même période l'an passé. Là aussi, l'Ebita ajusté est en "ligne" avec le consensus cité par Stifel qui signale qu'Elior a tiré profit "d'un l'effet de levier opérationnel de la reprise des volumes, des hausses de prix, des gains d'efficacité et de l'assainissement du portefeuille".

Du côté du résultat net, Elior reste encore dans le rouge. A fin mars 2023, le groupe affiche encore 23 millions d'euros de pertes, liées "à la hausse combinée de la dette moyenne et du coût de financement lié à la hausse des taux d'intérêts".

Elior reste encore très endetté, portant encore les stigmates de la crise sanitaire du Covid-19. Le groupe affiche un endettement financier de 1,24 milliard d'euros à fin mars, contre 1,21 milliard à fin septembre 2022. C'est dans ce contexte que le spécialiste du recyclage Derichebourg a pris le contrôle d'Elior par une augmentation de capital et en échange de la reprise de la branche multiservices du spécialiste du recyclage.

Des renégociations de contrats plus difficiles avec l'inflation

Outre la situation financière d'Elior, le marché s'inquiète de la capacité de la société à répercuter sur ses clients la flambée des prix des denrées alimentaires. Le groupe doit redoubler d'efforts à la table des renégociations de contrats notamment quand il s'agit de clients du secteur public.

Cité par l'AFP, Didier Grandpré, directeur financier d'Elior a déclaré à ce sujet, la réticence des collectivités locales à accepter des hausses tarifaires, "se traduit aujourd'hui par une faible proportion des contrats publics en France, qui ont pu être renégociés".

A fin mars, la perte de contrats représente une réduction de chiffre d’affaires de -8,7%. En parallèle, le taux de rétention des clients, un indicateur très surveillé par le marché dans la restauration collective, reste stable à 91,2% par rapport à fin mars 2022.

Et pour la suite de l'exercice, Elior manque clairement de visibilité compte tenu des pressions inflationnistes sur ses marges. Ce qui conduit le groupe a renoncer à une partie de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice dévoilées en novembre dernier. Elior table désormais sur une marge d'Ebita (résultat opérationnel courant retraité) ajusté vers le bas de la fourchette initiale de 1,5% à 2%". Jusqu'alors, la société comptait parvenir à une marge d’Ebita ajusté située entre 1,5% et 2% du chiffre d’affaires. Cité par l'AFP, le courtier Oddo BHF estimait pour sa part que les précédentes perspectives annoncées par le groupe étaient "ambitieuses".

"Nous nous attendons donc à ce que les attentes du consensus concernant l'Ebita pour l'année fiscale soient révisées à la baisse d'environ 80 millions d'euros à 70-75 millions d'euros", avance pour sa part Stifel.

Quant à la croissance organique du chiffre d'affaires, celle-ci est attendue à "environ 10%", contre une prévision précédente "d'au moins 8%" pour l'exercice 2022/2023. Le groupe attribue ce relèvement de cible par des hausses de prix étant donné que la croissance attendue des volumes sera "moindre".

Elior indique également qu'il communiquera ses objectifs financiers pour l’exercice 2023/2024 lors de la présentation des résultats annuels de l’exercice clos à fin septembre 2023.

"D'un point de vue purement opérationnel, nous pensons toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que chez les concurrents, même avec l'intégration de DMS (la branche multiservices de Derichebourg), avec un risque d'intégration relativement élevé à court terme", ajoute Oddo BHF qui estime qu'il faudra "2-3 ans pour redresser le groupe, dans un contexte de bilan actuellement tendu".

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse