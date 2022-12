Elior : Le groupe de restauration collective Elior obtient plus de marge de manoeuvre sur sa dette

(BFM Bourse) - La société a annoncé lundi avoir obtenu un réaménagement de son covenant au 30 septembre prochain, en matière de ratio d'endettement. Ce qui lui donnera davantage de marges de manoeuvre alors que son bilan s'avère tendu.

Elior se donne un peu d’air. Le groupe de restauration collective a annoncé lundi avoir obtenu un aménagement de son "covenant" bancaire, c’est-à-dire son engagement en matière de ratio d’endettement auprès de ses créanciers.

Pour rappel, un covenant prévoit que les créanciers peuvent obtenir automatiquement le remboursement anticipé de leurs prêts consentis au débiteur, en cas de non respect.

Elior a ainsi négocié auprès de ses banques un assouplissement qui lui impose de respecter un ratio dette nette sur Ebitda (le bénéfice avant charges d’intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) au 30 septembre de non plus de 4,5 mais de 6 désormais.

Ce qui donnera donc un peu de champ à la société dont le bilan financier reste tendu, au point que le marché redoute régulièrement qu'elle procède à une augmentation de capital.

Prochain test fin mars

Le prochain test de covenant pour Elior aura lieu au 31 mars, et le groupe devra afficher un ratio dette sur Ebitda inférieur à six, comme cela avait été préalablement agréé avec ses créanciers. Il devra donc maintenir son endettement sous ce ratio de 6 ,au 30 septembre 2023.

A la Bourse de Paris, l’action Elior perd 1,9% à la suite de cette annonce, vers 11h15, accusant l’un des plus forts replis du SBF 120.

"Peut-être que le marché s’interroge sur l’annonce de cet aménagement de covenant alors qu’Elior est censé obtenir prochainement un accord avec Derichebourg qui aurait normalement dû lui permettre de tenir ses engagements en matière de ratio endettement. Cela soulève peut-être un doute sur la conclusion d'un accord", estime un analyste financier.

Elior avait annoncé le mois dernier qu’il devait conclure "dans les prochaines semaines" sa revue stratégique. Cette conclusion doit à la fois permettre au groupe de trancher la question de sa collaboration avec l'entreprise de recyclage de métaux Derichebourg, son principal actionnaire avec environ 24% du capital, et le renforcement de son bilan financier.

Relèvements de recommandations

Derichebourg et Elior ont déjà expliqué que les discussions portaient sur un potentiel apport par Derichebourg de sa branche multiservices à Elior. Un tel scénario permettrait à Elior de diminuer son ratio d’endettement, car l’activité apportée gonflerait de facto sa génération d’Ebitda (et donc le numérateur du ratio). Ce qui permettrait donc de renforcer le bilan de la société sans passer par une augmentation de capital.

Elior a repris quelques couleurs au cours de ces dernières séances, affichant une hausse sur cinq jour de près de 10%, malgré la baisse de ce lundi. La valeur a été soutenue la semaine dernière par des relèvement de recommandation de la part de Citi et Exane BNP Paribas, passés respectivement à "achat" et "surperformance". Mais depuis le début de l’année, l’action reste en baisse de plus de 46%.

