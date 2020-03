Elior : Vote par correspondance conseillé pour l'AG

(CercleFinance.com) - Dans le respect des consignes du gouvernement et des autorités de santé, Elior invite ceux de ses actionnaires qui avaient prévu de se rendre à son assemblée générale annuelle, ce 20 mars, à voter par correspondance ou à donner procuration au président de l'assemblée.



Les actionnaires ayant demandé une carte d'admission peuvent encore voter par correspondance ou donner procuration. À cet effet, il convient d'envoyer sans délai et avant le 19 mars à 15h00 (heure de Paris) au plus tard un e-mail.



Vendredi, à compter de 9h00, une présentation, par le directeur général de la société, de l'activité d'Elior au cours de l'exercice clos sera retransmise sur le site de la société de restauration collective et de services.



