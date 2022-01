Elior : Un analyste n'est plus à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après une dégradation de recommandation. AlphaValue a ramené mercredi sa recommandation sur le titre Elior à 'accumuler' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours abaissé à 6,65 euros, contre 7,57 euros jusqu'ici.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant met en avant les perspectives 'moroses' du groupe de services, en tout cas sur le court terme.



AlphaValue indique avoir revu à la hausse sa prévision de perte pour l'année fiscale 2020/2021, qui s'est clôturé fin septembre, et revu à la baisse ses estimations pour l'exercice 2021/2022 en raison des conséquences de la propagation du variant Omicron.



Le cabinet parisien s'attend à ce que la situation pénalise les activités de restauration collective du groupe français, tout particulièrement dans les segments des cantines d'entreprise et de l'enseignement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.