Elior : Révision des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, le groupe de restauration et de services Elior révise ses anticipations pour l'exercice 2022-23, tablant désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 10%, mais une marge d'EBITA ajusté d'environ 1%.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a augmenté de 20% à 1,42 milliard d'euros sur son troisième trimestre comptable, avec une croissance organique de 8,8% et une variation de périmètre de +12%, liée à l'intégration de Derichebourg Multiservices.



Sur une base comparable, le chiffre d'affaires s'est accru de 7,6%, dont un effet volume de +2,4% et un effet prix de +5,2%. En outre, le développement commercial, net des pertes de contrats, a contribué à faire progresser le chiffre d'affaires de 3,1%.



