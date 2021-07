Elior : Réalise son refinance avec succès

(CercleFinance.com) - Elior se refinance avec succès, allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de financement.



Elior Group a réalisé l'émission hier de 550 000 000 euros d'obligations senior à échéance 2026 et a mis en place un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 000 000 euros et un nouveau crédit senior revolving d'un montant principal total de 350 000 000 euros.



' Le produit brut des Obligations, avec le produit du Nouveau Prêt Syndiqué, a été utilisé pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération ' indique le groupe.



