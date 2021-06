Elior : Offre d'obligations senior et nouveau prêt syndiqué

(CercleFinance.com) - Elior a annoncé lundi le lancement d'une offre d'obligations senior, une opération assortie d'un nouveau financement bancaire.



Le groupe français de restauration et de services a prévu de lancer aujourd'hui une offre d'un montant principal total de 500 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance en 2026.



Elior a également l'intention, concomitamment à l'émission obligataire, de signer un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant de 150 millions d'euros ainsi qu'u un nouveau prêt senior revolving de 350 millions d'euros.



Il est prévu que le produit de l'offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser un prêt syndiqué existant et pour financer les besoins généraux de l'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel