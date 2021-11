Elior : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe attend un fort rebond de l'activité en 2022, avec une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'EBIT entre 2.0/2.5%, soit +370/420 pb.



' A la suite de cette publication, nous relevons nos attentes pour 2022 et attendons désormais une croissance organique de 18.8%e (vs 15.8% préc.) ' indique Oddo. ' De même, nous avons revu nos attentes de marge en très légère hausse (2.2%e vs 2.1% préc.) '.



' Nous attendons une croissance organique de respectivement 7.6% en 2023e (vs 8.9% préc.) et 4.8% en 2024e (inchangée) et une marge d'EBIT de 4.0% (vs 3.6% préc.) ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme sa recommandation de sous-performance sur le titre mais relève son objectif de cours à 6,2 E (contre 5,7 E).



