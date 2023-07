Elior : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'sous-performance' sur Elior avec un objectif de cours abaissé de 2,6 à 1,5 euro, après la publication par le groupe de restauration et de services d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.



Le bureau d'études souligne aussi que s'il a révisé en légère hausse sa prévision de croissance organique du CA pour l'exercice, Elior a réduit celle de marge d'EBIT, un avertissement qui selon lui 'confirme que le redressement sera long à se matérialiser'.



'Elior a accumulé nombre de faux pas stratégiques et opérationnels au cours des toutes dernières années, qui rendent un redressement distant et relativement incertain dans le catering sous contrat', juge l'analyste en charge du dossier.



