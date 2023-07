Elior : Nouvelle solution pour la formation culinaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elior Group annonce l'introduction d'une solution novatrice pour la formation culinaire avec HoloLens 2.



Cet appareil de réalité mixte développé par Microsoft, associé à la plateforme de collaboration Teams, offre des possibilités d'apprentissage à distance plus rapides mais aussi accessibles à un plus grand nombre de collaborateurs.



' Les collaborateurs vont pouvoir bénéficier d'une formation immersive, permettant de visualiser en temps réel les gestes culinaires, les angles de coupe ou encore le dressage ' indique le groupe.



Julien Dallier, Directeur des systèmes d'information France chez Elior, déclare : ' L'utilisation de la technologie HoloLens 2 est un véritable atout pour former aux gestes culinaires. Nous sommes convaincus que cette solution technologique répondra aux besoins de notre secteur d'activité et nous permettra d'enrichir l'expertise de notre groupe. '



