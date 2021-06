Elior : Moody's note la dernière émission 'Ba3'

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a annoncé lundi avoir attribué la note de crédit 'Ba3' à la dernière émission obligataire d'Elior, une notation qu'elle assortit d'une perspective 'négative'.



L'agence précise que cette notation qu'elle juge 'faible' reflète l'impact négatif de la pandémie attendu sur les indicateurs de crédit du groupe jusqu'à la fin du prochain exercice fiscal, soit en septembre 2022.



Moody's s'attend à ce que l'endettement et le flux de trésorerie du groupe français de restauration et de services demeurent éloignés des canons justifiant une notation 'Ba3' pendant les 12 ou 18 mois qui viennent.



D'après l'agence, ces voyants ne devraient revenir à des niveaux cohérents avec ceux d'une notation 'Ba3' qu'au cours de l'exercice 2022/2023.



L'action Elior perd actuellement plus de 4% à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel