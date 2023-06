Elior : Le titre à la peine après la dégradation de Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Elior accuse lundi l'un des replis les plus notables de l'indice SBF 120 suite à la dégradation de la note de crédit du groupe par l'agence Moody's.



Vers 9h45, l'action du restaurateur recule de 0,8% dans un marché boursier parisien relativement stable.



L'agence de notation financière Moody's a annoncé vendredi soir avoir abaissé de 'B2' à 'B3' sa note de famille d'entreprise (CFR) sur Elior, avec une perspective toujours 'négative'.



Moody's a justifié cette décision par la perspective d'une dégradation plus marquée qu'initialement prévu de la rentabilité de l'entreprise au cours des 12 à 18 prochains mois, du fait du maintien des pressions inflationnistes.



D'après l'agence, le rapprochement avec Derichebourg Multiservices (DMS) devrait contribuer favorablement aux résultats, mais pas suffisamment afin de compenser la tendance négative attendue sur l'exercice en cours.



Moody's indique en effet s'attendre à ce que le flux de trésorerie (FCF) de la société reste dans le rouge à l'issue de l'année fiscale qui se clôturera fin septembre, et ce pour le quatrième exercice consécutif.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.