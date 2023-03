Elior : L'UE approuve l'achat de la société par Derichebourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif d'Elior Group par le groupe Derichebourg.



Pour rappel, Eliorest active, principalement en France, dans les secteurs de la restauration collective et des services aux entreprises, administrations et collectivités publiques en matière de propreté, gestion d'ensembles immobiliers et gestion des espaces verts.



De son côté, Derichebourgest active, principalement en France, dans les secteurs des services à l'environnement, tel que la collecte et valorisation des déchets, et des services aux entreprises et aux collectivités.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



