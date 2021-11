Elior : Forte réduction de la perte nette en 2020-21

(CercleFinance.com) - Elior publie au titre de son exercice 2020-21 un résultat net part du groupe de -100 millions d'euros, contre -483 millions un an plus tôt, et une marge d'EBITA ajusté stable à -1,7% avec la maîtrise de ses coûts opérationnels.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du groupe de services s'est contracté de 7% à 3,69 milliards d'euros, reflétant une baisse organique de 5,3% et un effet de change défavorable de -1,6%, essentiellement à cause du dollar.



Pour l'exercice 2021-22, Elior anticipe une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'EBITA ajusté entre 2 et 2,5%, avec des capex limités à environ 2,5% des revenus, en l'absence de protocoles sanitaires plus restrictifs impactant ses activités.



