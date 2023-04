Elior : Emesa Private Equity sous les 5% de capital

(CercleFinance.com) - Emesa Private Equity a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 20 avril 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Group et détenir 3,46% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Elior Group suite à l'attribution de 80 156 782 actions nouvelles Elior Group en rémunération de l'apport en nature, réalisé par la société Derichebourg SA, de 100% capital de la société Derichebourg Multiservices Holding au profit de la société Elior Group.



