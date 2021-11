Elior : Ambitions fixées à horizon 2024

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Elior fait part d'une mise à jour de son plan stratégique New Elior 2024, avec notamment l'objectif d'une reprise de la distribution de dividendes sur la base des résultats de l'exercice 2022-23.



Le groupe de services et de restauration collective vise à retrouver son niveau de chiffre d'affaires d'avant crise (4,92 milliards d'euros en 2018-19) avec une marge d'EBITA ajusté nettement plus élevée (3,6% en 2018-19).



Elior prévoit aussi une croissance organique annuelle du CA d'au moins 7% pour 2022-23 et 2023-24, une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,6% en 2023-24 et un ratio croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre deux et trois fois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELIOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok