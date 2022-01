Elior : AlphaValue n'est plus à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a ramené mercredi sa recommandation sur le titre Elior à 'accumuler' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours abaissé à 6,65 euros, contre 7,57 euros jusqu'ici.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant met en avant les perspectives 'moroses' du groupe de services, en tout cas sur le court terme.



AlphaValue indique avoir revu à la hausse sa prévision de perte pour l'exercice 2020/2021, qui se clôturera fin septembre, en raison des conséquences de la propagation du variant Omicron.



Le cabinet parisien s'attend à ce que la situation pénalise les activités de restauration collective du groupe français, tout particulièrement dans les segments des cantines d'entreprise et de l'enseignement.



