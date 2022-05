Elior : Acquisition dans la nutrition infantile

(CercleFinance.com) - Elior a annoncé mardi qu'Ansamble, sa filiale de restauration dans les crèches, avait fait l'acquisition de Comme des Papas, un producteur de petits-pots bios.



Née dans une pépinière d'entreprises dans le Loir-et-Cher, cette société fabrique des petits-pots pasteurisés et cuisinés avec des produits de saisons, avec l'objectif de se rapprocher le plus possible du 'fait maison'.



Ses bocaux sont ensuite distribués dans toute la France dans des crèches et auprès de particuliers.



Avec son intégration au groupe Ansamble, Comme des Papas - qui fabrique actuellement 1500 pots par jour - a pour objectif de doubler sa production pour la porter à 3000 unités par jour.



