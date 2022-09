Ekinops : Un réseau virtualisé pour l'Université du Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ekinops indique avoir fourni un environnement de virtualisation immersif pour la recherche et l'enseignement à l'Ecole de technologie supérieure, une émanation de l'Université du Québec.



Le spécialiste du transport optique et de la virtualisation des réseaux explique que cette solution doit être utilisée par des étudiants en télécommunications afin d'améliorer leur compréhension de technologies comme le 'cloud' ou les outils périphériques 'edge'.



Ekinops précise avoir livré un ensemble clés en main et sur mesure composé notamment composé de son gestionnaire logiciel d'infrastructure réseau pour créer un environnement de calcul virtualisé qui exécute plusieurs fonctions réseaux virtualisées.



Cette nouvelle solution NFV fonctionnera sur des équipements en boîte blanche ('white-box) prêts à être déployés, basés sur le processeur Intel x86 de son partenaire Lanner Electronics.



