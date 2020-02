Eiffage : Signe un nouveau contrat avec la Deutsche Bahn

(CercleFinance.com) - Eiffage a signé un nouvel accord avec la Deutsche Bahn pour la réalisation du dernier lot pour la rénovation de la ligne ferroviaire Oldenbourg-Wilhelmshaven en Basse-Saxe en Allemagne.



Le contrat porte sur un tronçon de 10 kilomètres situé entre Oldenbourg et Rastede. Sur les 151 millions d'euros de travaux prévus, près de 117 millions d'euros seront assurés par Eiffage.



Sur les six contrats que comptait le programme, cinq ont été attribués au groupement mené par Eiffage.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EIFFAGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok