Eiffage : Renforce sa participation dans APRR et ADELAC

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de 4 % du capital de MAF2, actionnaire direct et indirect d'APRR (50 % moins 1 action) et d'ADELAC (25,1 %).



Cette opération représente un montant de l'ordre de 150 millions d'euros. Elle a été financée par la trésorerie disponible.



' Cette transaction effectuée de gré à gré, permet le renforcement indirect d'Eiffage de 2 % au capital d'APRR et d'ADELAC (A41 Nord) ainsi que l'accompagnement de l'évolution de la gouvernance de MAF2 ' indique le groupe.



