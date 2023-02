Eiffage : Expercité remporte un marché à Valenciennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir que Valenciennes Métropole a conclu une partie du marché de requalification des aménagements paysagers avec Expercité, une marque du groupe Eiffage.



L'idée est d'améliorer les abords de la cité minière Cuvinot à Onnaing et Vicq, via l'enfouissement des réseaux divers au sein de la zone résidentielle.



'D'ici décembre 2025, nos experts vont devoir réaliser 4 km de tranchée commune pour enfouir les réseaux : basse tension, éclairage public, télécom (Orange) et vidéosurveillance. Ils devront aussi prévoir la reprise de 390 branchements électriques, installer 156 candélabres à Led et déposer 3,5 km de réseaux aériens, ainsi que 60 poteaux en béton', précise Eiffage.



Ces travaux ont pour vocation d'améliorer le cadre de vie des habitants de cette cité minière de 24 hectares.



