Eiffage : CA d'APRR en hausse de 9,7% en 2022

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction de 2 818,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 2 569,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une croissance de 9,7 % sur un an.



Le chiffre d'affaires est également en hausse de 7,9 % par rapport à l'année 2019.



Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, augmente de 8,0 % sur la totalité de l'année 2022, en comparaison avec l'année précédente.



Le trafic des véhicules légers progresse de 9,3 % et celui des poids lourds de 1,9 %. Le trafic est également en hausse de 1,9 % par rapport à celui de l'année 2019.



