Eiffage : APRR récompensé pour ses actions environnementales

(CercleFinance.com) - Filiale d'Eiffage, APRR a été récompensé par l'IDRRIM (l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité), au titre de son investissement en faveur de la préservation de la biodiversité et du paysage, annonce Eiffage aujourd'hui.



L'action d'APRR visant à favoriser la résilience des milieux naturels aux abords de l'A6, à proximité d'Auxerre, a ainsi été récompensée par le prix 'Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage' de l'IDRRIM qui distingue chaque année les meilleures initiatives de requalification et d'exploitation des infrastructures de mobilité qui oeuvrent en faveur de la préservation, de la restauration et de la valorisation des écosystèmes de la biodiversité et du paysage.



APRR a en outre reçu le Prix spécial du jury avec le projet ' Une graine de frugalité : favoriser la résilience des milieux naturels aux abords de l'autoroute '.





