Eiffage : Accord avec Vinci pour une OPA sur SMTPC

(CercleFinance.com) - Vinci Concessions et Eiffage annoncent avoir conclu, après avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne, un accord en vue de déposer une offre publique d'achat sur le solde du capital de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC).



Les deux groupes ont aussi signé un pacte d'actionnaires pour agir désormais de concert vis-à-vis de SMTPC et détiennent ensemble 3.864.900 actions représentant autant de droits de vote, soit 66,21% du capital et des droits de vote.



Vinci Concessions et Eiffage déposeront donc un projet d'OPA simplifiée sur les actions SMTPC au prix de 27 euros par action. Il est envisagé que le projet soit déposé auprès de l'AMF en décembre et l'offre ouverte courant janvier 2022.



