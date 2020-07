EIFFAGE : Signaux techniques baissiers déclenchés

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action EIFFAGE qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (6N09S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A l'issue d'un mouvement caractéristique d'abdication, dès le 19 mars, l'action a bénéficié d'une contestation à l'achat puissant, mouvement largement essoufflé depuis. La succession de points hauts est désormais décroissante (05 juin, 18 juin, 06 juillet) et les volumes se font désormais plus puissants sur les séances de dégagements. La moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), support entre le 06 avril et le 10 juin, jour désormais un rôle important de résistance graphique.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 6N09S, sur EIFFAGE, à 0.530 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 69.430 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 84.100 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 89 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.