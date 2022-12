Egide : Le fabricant de boîtiers pour l'électronique Egide noue un financement aux USA et grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - La société cotée sur Euronext Growth a conclu un accord de financement de 3 millions de dollars avec la banque Amerisource Business Capital au bénéfice de ses entités américaines.

La société Egide peut pousser un "ouf" de soulagement. Cette entreprise fondée en 1986 conçoit, produit et commercialise des composants d'encapsulation hermétiques servant à protéger et interconnecter différents types de processeurs électroniques ou photoniques.

Ces boîtiers de haute technologie permettent ainsi d'assurer l'invulnérabilité de systèmes électroniques dans des environnements thermiques, atmosphériques et/ou magnétiques difficiles, qu'on retrouve typiquement dans les domaines de la défense et de l'aérospatial.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Basée dans le Vaucluse, Egide s’est retrouvée cette année dans une position financière extrêmement inconfortable. La banque Banc of California a décidé début 2022 de ne plus supporter les lignes de crédit accordées à deux entités américaines du groupe, Santier et Egide USA, car ces entreprises n’avaient pas respecté leurs covenants, c’est-à-dire leurs engagements en matière de ratios d’endettement, au 31 décembre 2021.

Un "élément perturbateur"

Banc of California avait laissé à Egide jusqu’au 30 juin pour trouver un autre partenaire financier susceptible de reprendre ces financements, délai qui a finalement été repoussé au 31 décembre.

Ce qui a évidemment mis le groupe tricolore sous stress. Egide avait expliqué, lors de la publication de ses comptes semestriels, que la nécessité de remplacer ce partenaire bancaire constituait un "élément perturbateur important" et représentait "un risque de continuité d’activité".

Quelques jours avant l’échéance, Egide a néanmoins réussi à trouver un relais financier aux Etats-Unis. La société a ainsi annoncé ce jeudi avoir conclu un accord de financement de Santier et Egide USA avec la banque américaine Amerisource Business Capital pour 3 millions de dollars.

"Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5 million de dollars chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité", a expliqué Egide dans un communiqué.

Ce nouveau financement a été utilisé pour rembourser les lignes de crédits et les prêts à long terme restants à Banc of California, pour un total de 2,66 millions de dollars, a indiqué la société.

Pénurie de main d'oeuvre

En ajoutant les 6 millions de dollars tirés en juin de l’opération de cession-bail (sale-lease back) – une cession d’un actif immobilier dont le cédant récupère ensuite l’actif en location de longue durée - de son bâtiment de Cambridge (Maryland), le groupe estime disposer désormais "d'une position financière saine qui lui permet de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de croissance sur ses marchés existants et futurs".

À la Bourse de Paris, le marché est soulagé, l’action Egide prenant près de 20% vers 10h20. Rappelons que les États-Unis et le Canada représentent ensemble plus de 50% du chiffre d’affaires d’Egide.

Au-delà de ces difficultés financières, Egide a dû composer cette année avec des soucis opérationnels. Ses sites américains ont ainsi lourdement pâti de la pénurie de main d’oeuvre aux États-Unis et de problèmes logistiques. Au premier semestre 2022, ses revenus se sont repliés de 3,5% sur un an et son résultat opérationnel s’est inscrit en perte à hauteur de 1,29 million d’euros.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse