Egide : Transfert sur Euronext Growth le 2 septembre

(CercleFinance.com) - Egide annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 2 septembre, sa demande ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 29 août.



A l'issue de cette séance du 1er septembre, les actions ordinaires émises par Egide seront donc radiées du marché réglementé d'Euronext à Paris et admises sur Euronext Growth opéré par Euronext Paris à partir du lendemain.



Ce transfert va permettre à Egide 'd'être coté sur un marché plus approprié à sa taille, de simplifier son fonctionnement et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d'une cotation sur un marché financier'.



