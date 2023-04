Egide : Projet de cession des filiales américaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Egide, un fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques, a annoncé vendredi qu'il prévoyait de céder ses filiales américaines afin de renouer avec la rentabilité.



Le groupe explique que sa profitabilité a été dégradée l'an dernier par la contre-performance de ses entités américaines, et ce en dépit des efforts entrepris pour augmenter la production.



Il souligne en particulier que l'opération de location-vente de l'usine de Cambridge, réalisée en juin 2022, n'a pas été suffisante pour renforcer la trésorerie.



Sans solution pour financer à la fois les opérations françaises et américaines, le conseil d'administration a décidé de privilégier l'activité française.



Une lettre d'intention exclusive, mais sans engagement, a été signée ce mois-ci avec un acteur majeur du secteur, avec la possibilité d'aboutir, ou non, à une future vente.



Egide explique qu'une telle réorganisation lui permettrait de renforcer sa structure financière et de se recentrer sur sa place d'acteur clé en France et en Europe dans les domaines de la défense et l'aérospatial.



Alors que le chiffre d'affaires de la branche française Egide a augmenté de 8,9% à 15,5 millions d'euros l'an dernier, celui de la division américaine Egide USA a chuté de 16,9%.



Et là où Egide France a dégagé un profit net de 340.000 euros en 2022, la filiale US a, elle, essuyé, une perte nette de quasiment six millions d'euros.



Ces annonces stratégiques étaient toutefois accueillis avec scepticisme vendredi à la Bourse de Paris, où le titre Egide décrochait de 25% en fin de matinée.



'Cela n'enlève pas le fait qu'il faut poursuivre les efforts commerciaux et faire preuve d'un meilleur 'pricing power' (maîtrise des prix, NDLR)', commentent les analystes de GreenSome Finance.



'Comme nous l'avons déjà dit Egide doit profiter de cette période d'inflation pour passer un cap', ajoute le bureau d'études qui réduit son opinion sur le titre de 'achat spéculatif' à 'neutre'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.