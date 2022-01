Egide : Le chiffre d'affaires déçoit, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Egide a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son exercice 2021, en raison notamment de ventes décevantes du côté de sa filiale américaine.



La publication faisait chuter de plus de 8% le titre du fabricant de boîtiers hermétiques et de solutions pour composants électroniques sensibles ce matin à la Bourse de Paris.



Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 8,6% à 32,5 millions d'euros, alors que les analystes de GreenSome Finance prévoyaient un chiffre d'affaires de 33,2 millions d'euros.



La filiale Egide USA, qui se relève d'un incendie ayant frappé le site de Cambridge, a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 27% en 2021, une performance toutefois inférieure aux anticipations.



Dans son communiqué, le groupe justifie cette déception par un manque important de main d'oeuvre qualifiée, ainsi que par des retards de livraisons sur son nouvel atelier de galvanoplastie.



En dépit d'une accélération des prises de commandes en fin d'année - qui laisse présager selon lui une croissance du chiffre d'affaires en 2022 - Egide souligne que les pénuries de main-d'oeuvre aux Etats-Unis et les risques liés à la crise persistante du Covid-19 devront être maîtrisés afin de remplir ses objectifs annuels.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.