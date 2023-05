Egide : Fin des discussions avec un acheteur pour les US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Egide annonce aujourd'hui que l'acheteur potentiel de ses filiales américaines avec lequel elle avait signé une exclusivité jusqu'à fin mai 2023, a mis fin à ses discussions avec Egide.



' Le Groupe Egide reste déterminé à vendre ses filiales aux USA. Il poursuit d'autres discussions et prévoit de faire appel à une banque d'affaires pour optimiser la vente de ses filiales aux USA ' indique le groupe.



Egide explique qu'une telle réorganisation lui permettrait de renforcer sa structure financière et de se recentrer sur sa place d'acteur clé en France et en Europe dans les domaines de la défense et l'aérospatial.



