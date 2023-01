Egide : Confiance affichée pour l'exercice 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Egide, un fabricant de de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles, progresse en Bourse ce vendredi après avoir fait état de sa confiance sur son niveau d'activité pour 2023.



Le groupe technologique, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4% à 33,8 millions d'euros en 2022, explique que son carnet de commandes représente déjà plus de 60% du budget anticipé pour le nouvel exercice 2023.



Dans un communiqué, la société reconnaît devoir faire face à la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, aux conséquence industrielles et sociales incertaines, ainsi que la mise en place de la sobriété énergétique.



Mais il souligne que l'amélioration de son activité sur le deuxième semestre 2022, la vigueur de son carnet de commandes et les perspectives sur ses différents marchés cibles l'amènent à être 'confiant' sur le niveau d'activité attendu en 2023, tout comme sur son potentiel de croissance.



Suite à ces annonces, l'action Egide progressait de 2,8% vendredi sur Euronext Growth Paris.



