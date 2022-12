Egide : Accord de financement pour les filiales américaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Egide, un fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles, a annoncé hier soir avoir conclu avec Amerisource Business Capital un accord de financement concernant ses filiales américaines.



Le groupe technologique provençal précise que l'accord signé avec cette banque américaine spécialisée dans le financement des PME porte sur un montant de trois millions d'euros.



Cette enveloppe est destinée à financer les activités de ses entités Egide USA et Santier, qui se verront allouer chacune une somme de 1,5 millions de dollars sur la base de leurs comptes clients et de leurs stocks.



Egide souligne qu'Amerisource Business Capital a utilisé ce nouveau financement de trois millions d'euros en vue de rembourser les lignes de crédit et les prêts à long terme restants à Bank of California pour un montant total de 2,66 millions.



En tenant compte de l'opération de cession-bail de six millions de dollars portant sur son bâtiment de Cambridge (USA), Egide estime désormais disposer d'une position financière 'saine' afin de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de croissance.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action bondissait de quasiment 25% dans la foulée de cette annonce.



