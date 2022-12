Edf : L'AMF prolonge la durée de l'OPA de l'Etat sur EDF après un recours en justice

(BFM Bourse) - L'AMF proroge la durée de l'offre publique d'achat de l'Etat français sur EDF en raison du dépôt d'un recours en justice. Le nouveau calendrier de l'offre sera communiqué ultérieurement.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mercredi qu'elle prolongeait la durée de l'offre publique d'achat (OPA) de l'Etat français pour nationaliser complètement EDF, en raison du recours en justice d'actionnaires minoritaires contre cette opération.

"Dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la demande de sursis, l'offre publique est prorogée", a annoncé l'AMF dans un communiqué, sans donner de nouvelle date. L'OPA devait se clôturer le 22 décembre.

Le règlement général de l'AMF lui permet de reporter la date de clôture d'une OPA "pendant la durée de l'offre". "Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier modifié", indique l'AMF.

Une fronde des petits actionnaires

Le 27 octobre, de petits actionnaires d'EDF, majoritairement des salariés et anciens salariés, avaient contesté devant l'AMF l'avis "favorable" du conseil d'administration d'EDF concernant la renationalisation du groupe et surtout le prix de 12 euros par action proposé par l'Etat, jugé trop faible.

Le gendarme boursier n'avait pas retenu les critiques et avait donné le 22 novembre son feu vert au projet de rachat, mais un recours a été déposé le 2 décembre devant la cour d'appel de Paris pour annuler cette décision.

L'Etat francais et Bpifrance détenaient ensemble plus de 90% des droits de vote d'EDF et 86,2% du capital, selon la dernière déclaration datant de mercredi.

Pour que l'OPA soit réussie et permette à l'Etat d'engager un retrait obligatoire des actions EDF de la Bourse, ces deux seuils doivent dépasser les 90%.

(Avec AFP)

