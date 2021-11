Edf : Va fournir de l'énergie renouvelable à JPMorgan Chase

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ClearTrace et EDF s'associent pour fournir de l'énergie renouvelable pour la consommation d'électricité de JPMorgan Chase.



ClearTrace, l'un des principaux éditeurs de logiciels de suivi de la consommation d'énergie et de comptabilisation du carbone, a annoncé une collaboration avec EDF et JPMorgan Chase afin de garantir que 100% de l'électricité consommée par les bureaux de JPMorgan Chase au Royaume-Uni soit associée en temps réel à une énergie renouvelable.



' La production et la consommation d'énergie seront contrôlées à l'aide de la technologie de suivi de l'énergie basée sur la blockchain de ClearTrace, afin de garantir que l'électricité consommée correspond numériquement, toutes les demi-heures, à la production renouvelable ' indique ClearTrace.



' Cette plateforme fournira une vue précise et en temps réel de l'empreinte carbone de JPMorgan Chase, permettant un suivi vérifiable et permanent de la production et de la consommation d'énergie '.



