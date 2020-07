Edf : Un contrat solaire géant décroché à Abou Dabi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables et son partenaire JinkoPower ont remporté l'appel d'offres portant sur la construction de la plus grande centrale solaire au monde, a déclaré dimanche Emirates Water and Electricity Company (EWEC), le responsable du projet.



EWEC a annoncé officiellement le résultat de l'appel d'offres, finalement octroyé au consortium emmené par le groupe industriel diversifié Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) et par le spécialiste des énergies renouvelables Masdar.



Dans son communiqué, EWEC justifie sa décision par l'offre particulièrement compétitive proposée par le groupement d'entreprises, de l'ordre de 0,1350 dollar par kWh.



Le projet de centrale solaire d'Al Dhafra Solar - situé à environ 35 kilomètres - devrait permettre d'alimenter 160.000 foyers en électricité verte lorsqu'il aurait atteint sa phase opérationnelle fin 2022.



Le consortium retenu est contrôlé à hauteur de 60% par TAQA et Masdar, les 40% restants étant détenus par EDF et JinkoPower, une entreprise d'énergie renouvelable qui développe et exploite des projets en Asie, en Europe, en Amérique Latin et au Moyen-Orient.



