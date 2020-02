Edf : Un analyste remonte ses projections de BPA

(CercleFinance.com) - Barclays remonte ses projections de BPA ajusté 2020 et 2021 d'environ 8% et 10% sur de meilleures hypothèses de performance dans les divisions coeur (en particulier la France) et de résultat financier après les résultats de 2019.



En dépit d'une progression de 33% du cours de Bourse depuis le début de l'année, soit la meilleure performance de son secteur, Barclays considère que le titre de l'électricien demeure 'significativement sous-valorisé', à environ 14 fois le BPA attendu pour 2021.



Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' sur EDF, sur la base d'un potentiel de hausse significatif par rapport à sa cible relevée de 14 à 16,5 euros, compte tenu de ses attentes toujours positives pour la réforme du marché français de l'électricité de gros.



