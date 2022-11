Edf : Signe un contrat d'achat d'électricité avec Arkema

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema et Nippon Shokubai American Industries (NAII), via leur joint venture American Acryl à Bayport, Texas, renforcent leur engagement à accélérer la décarbonisation des sources d'énergie en concluant avec EDF Energy Services, un contrat d'achat d'électricité à long terme destiné à couvrir 100% de leur consommation annuelle d'énergie par l'énergie éolienne.



EDF Renewables North America, filiale du groupe EDF, approvisionnera le site d'American Acryl Bayport en énergie éolienne renouvelable provenant d'une partie de son parc éolien King Creek Wind Farm 1, situé au Texas.



' Cet accord concrétise nos engagements à réduire nos émissions de GES de 46 % d'ici 2030 par rapport à 2019 ', déclare Richard Rennard, président de la division monomères acryliques pour les Amériques chez Arkema.



