Edf : Résultat net part du Groupe de 4 172 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 39 621 ME au 1er semestre 2021 en hausse de 14,1% (+13,7% en organique).



La croissance organique de 29,8 % de l'EBITDA est de 10 601 ME au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse ' s'explique essentiellement par une progression de la production nucléaire en France et un climat plus froid dans un contexte de hausse des prix de l'électricité et du gaz ' indique le groupe.



Le résultat net courant s'élève à 3 740 millions d'euros à fin juin 2021, en hausse de 2 473 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020. Le résultat net part du Groupe ressort à 4 172 millions d'euros, en hausse de 4 873 millions d'euros.



Les objectifs 2021 sont rehaussés et les ambitions 2022 sont confirmées. Le groupe vise un objectif 2021 pour l'EBITDA de plus de 17,7 MdsE. La réduction des charges opérationnelles entre 2019 et 2022 est de 500 ME.



